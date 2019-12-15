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Артем Кузелев

Коллекция Jason Wu Pre-Fall 2020

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  • 15 Декабря 201921:27
Сюжеты: Jason Wu, Pre-Fall 2020

Представляя лукбук межсезонной коллекции будущего года, Джейсон Ву заметил: «Речь идет о гардеробе».

И эта фраза дизайнера как нельзя лучше описывает настроение коллекции, в которой смешались противоборствующие силы минимализма и максимализма, свойственные самому Ву. Модельный ряд выглядит очень реалистично и практично, эти вещи, действительно, созданы для того, чтобы составить повседневный гардероб. При этом одежда совсем не смотрится сдержанно или скучно. Платья в расслабленном стиле, заостренные формы костюмов, белые рубашки с крестьянскими рукавами, асимметричные свитера из шерсти, плащ песочного цвета... Идеальный набор для того, чтобы пережить межсезонье в городе.

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