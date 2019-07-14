Коллекция Jean Paul Gaultier Couture. Осень, 2019

После многих лет в качестве мишени для активистов PETA парижский дизайнер играет с оптическими эффектами, создавая иллюзию меха.

Перед началом кутюрного показа, который пришелся на на удивление жаркий день, звездные гости штаб-квартиры Жан-Поля Готье угощались мороженым и шампанским. Среди них Катрин Денев, Альбер Эльбаз, Кристина Агилера и другие знаменитые друзья дизайнера. Само шоу проходило в динамичной атмосфере ночного клуба. Первый образ сразу же заставил гостей задуматься: «Готье забыл об экотрендах и вновь работает с мехом?» Однако стеганый материал оказался оптическим обманом и всего лишь имитировала мех. Готье использовал свой любимый эффект тромплей – фотопечать рыжей шерсти лисы на атласе. Это же дизайнер проделал и с юбкой с принтом под кожу рептилий, и платьем под леопарда. За блеск и искры натурального меха отвечала вышивка кристаллами и бисером.