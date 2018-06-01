Вход
ADV
Интересно
Jil Sander (82)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Jil Sander. Cruise, 2019

  • 142
  • 0
  • 01 Июня 201815:33
Сюжеты: Jil Sander, cruise 2019

Люси и Люк Майер разработали красивую и элегантную коллекцию, которая стала обновленной версией фирменной утонченности марки.

Главными темами круизной коллекции Jil sander стали чистота, элегантность и первозданная красота. Креативные директора марки предано следуют за традициями, которые заложила основательница бренда Жиль Зандер, но привносят в стиль марки свое видение. Новая коллекция – это по-прежнему элегантный минимализм, но смотрится он очень современно. Дизайнеры работают с четкими линиями и рациональностью, не позволяя себе ничего лишнего. Каждый образ здесь выверен до перфекционизма и смотрится очень реалистично. Главные находки коллекции – стеганые ткани, нежная палитра и работа с объемами и тканями (хрустящий хлопок гармонично сочетается с мягкими драпировками).

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru