Коллекция Jil Sander. Cruise, 2019

Люси и Люк Майер разработали красивую и элегантную коллекцию, которая стала обновленной версией фирменной утонченности марки.

Главными темами круизной коллекции Jil sander стали чистота, элегантность и первозданная красота. Креативные директора марки предано следуют за традициями, которые заложила основательница бренда Жиль Зандер, но привносят в стиль марки свое видение. Новая коллекция – это по-прежнему элегантный минимализм, но смотрится он очень современно. Дизайнеры работают с четкими линиями и рациональностью, не позволяя себе ничего лишнего. Каждый образ здесь выверен до перфекционизма и смотрится очень реалистично. Главные находки коллекции – стеганые ткани, нежная палитра и работа с объемами и тканями (хрустящий хлопок гармонично сочетается с мягкими драпировками).