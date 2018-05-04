Коллекция Jil Sander. Pre-Fall, 2018

Одной из самых стильных и эффектных межсезонных коллекций в этом году традиционно стала коллекция Jil Sander.

1 / 35 Jil Sander. Pre-Fall, 2018





































































Пытаясь представить возможные сценарии будущего, Люк и Люси Мейер создали интригующую межсезонную коллекцию, в которой органично соблюли баланс между футуризмом и уютом. Креативные директора марки Jil Sander постарались сосредоточиться не только на будущем самого бренда, но и пофантазировали о мире, в котором этому бренду существовать и развиваться. При этом дизайнеры заметили в аннотации к коллекции: «Мы хотим быть позитивными».

В результате такого подхода Люк и Люси создали комфортные образы в расслабленном настроении. Дизайнеры использовали мягкие и уютные материалы, которые хорошо ложатся на тело и красиво смотрятся в движении. Чувство неземной красоты наполняет всю коллекцию, которая при всей негабаритности образов смотрится очень легко. Объемную верхнюю одежду Майеры дополнили трикотажем и спортивными элементами. Получилось очень классно.