Коллекция John Galliano. Cruise, 2018

В новой рок-н-ролльной коллекции Билл Гейтен активно использовал принты, а также рисунки под леопарда и тигра.

1 / 18 John Galliano. Cruise, 2018



































«Мне кажется, что леопардовый принт может быть довольно рок-н-ролльным», – рассказал креативный директор John Galliano, представляя новую коллекцию. Однако Билл Гейтен не использовал точный рисунок со шкур леопарда, а дополнил его тигриными полосками и получил еще более энергичный микс. Главная цель, которую преследовал дизайнер, заключается в том, чтобы омолодить аудиторию марки, поэтому в круизной коллекции будущего года так много динамики, асимметрии и коктейльных платьев. Гейтен работает с рок-эстетикой, однако помнит, что его клиентка не бунтарка с улиц, а девушка благородных нравов. Пусть иногда ей и хочется проявить дикую сторону своего характера. Вышивки в виде кошек, яркие акценты, полупрозрачные фактуры, шипы, дополнительные детали и драпировки отвечают как раз за это.