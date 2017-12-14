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Артем Кузелев

Коллекция Just Cavalli. Pre-Fall, 2018

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  • 14 Декабря 201711:14
Сюжеты: Roberto Cavalli, Pre-fall 2018

Еще один лукбук межсезонной коллекции будущего года, заслуживающий внимания, опубликовала более молодежная линия Just Cavalli.

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  • Just Cavalli. Pre-Fall, 2018

Готовясь к осени будущего года, марка предлагает ориентироваться на смешение городской моды и экзотического сафари. В новом лукбуке Just Cavalli можно увидеть гламурную интерпретацию бренда двух противоречащих друг другу направлений: урбанизма и этники. Но получается это у смелых итальянских дизайнеров вполне гармонично: здесь шелковые туники украшают мотивы, позаимствованные у диких животных, а расклешенные брюки сочетаются в жаккардовыми вязаными вещами в африканском духе. По традиции в коллекции много люрекса, замысловатых рисунков, вырезов, плиссе, драпировок и асимметрии, а кожа встречается с ручными вышивками и текстурами, созданными в кустарной технике.

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