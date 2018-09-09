Коллекция "Катюша" Татьяны Сулиминой

3 сентября модельер представила воронежцам капсульную коллекцию «Катюша». Дизайнер вдохновилась судьбой воронежской девушки в эмиграции. Наша землячка, дворянка Катерина Ионина, дочь полковника Императорской армии, в Париже 20-х годов стала известной манекенщицей, потом открыла свое ателье.

В работе над коллекцией дизайнер использовала оригинальные фотографии из личного архива внука Катерины Иониной, профессора Лидского университета Майкла Холмана (Великобритания).

- Майкл Холман прислал мне несколько фотографий своей бабушки. Я не делала прямое прочтение костюмов, а вдохновилась атмосферой эпохи. Единственным его пожеланием было - назвать коллекцию «Катюшей» - именно так, уменьшительно-ласкательно называли Екатерину Ионину в эмиграции, - отметила дизайнер. - Мне приятно воскрешать воронежскую историю, в этом я черпаю вдохновение.

В коллекции представлено 20 образов. Элегантные пальто, платья и костюмы полуприлегающего силуэта и оверсайз, отделанные кружевом и украшенные фотографиями Екатерины Иониной. Цвета коллекции - серый, туманно-синий, доблестный мак. Для коллекции специально созданы аксессуары - платки и украшения - жемчужные бусы, фантазийные броши в виде цветов, а также броши-кулоны из друз натуральных камней с шелковыми кистями.