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Татьяна Сулимина (Tatiana Sulimina) (11)
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Коллекция "Катюша" Татьяны Сулиминой

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  • 09 Сентября 201820:21
Сюжеты: Татьяна Сулимина (Tatiana Sulimina)

3 сентября модельер представила воронежцам капсульную коллекцию «Катюша». Дизайнер вдохновилась судьбой воронежской девушки в эмиграции. Наша землячка, дворянка Катерина Ионина, дочь полковника Императорской армии, в Париже 20-х годов стала известной манекенщицей, потом открыла свое ателье.

В работе над коллекцией дизайнер использовала оригинальные фотографии из личного архива внука Катерины Иониной, профессора Лидского университета Майкла Холмана (Великобритания).

- Майкл Холман прислал мне несколько фотографий своей бабушки. Я не делала прямое прочтение костюмов, а вдохновилась атмосферой эпохи. Единственным его пожеланием было - назвать коллекцию «Катюшей» - именно так, уменьшительно-ласкательно называли Екатерину Ионину в эмиграции, - отметила дизайнер. - Мне приятно воскрешать воронежскую историю, в этом я черпаю вдохновение.

В коллекции представлено 20 образов. Элегантные пальто, платья и костюмы полуприлегающего силуэта и оверсайз, отделанные кружевом и украшенные фотографиями Екатерины Иониной. Цвета коллекции - серый, туманно-синий, доблестный мак. Для коллекции специально созданы аксессуары - платки и украшения - жемчужные бусы, фантазийные броши в виде цветов, а также броши-кулоны из друз натуральных камней с шелковыми кистями.

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