Коллекция KHAN FW 19/20

Российский бренд KHAN представляет коллекцию осень-зима 19/20, вдохновленную русским традиционным искусством и современным дизайном.

«Каждая новая коллекция – это обращение к русским ремеслам», – отметила дизайнер бренда Кристина Минниханова, – «Русский и славянский орнамент содержат в себе самобытные смыслы, выходящие за пределы подиумов. В коллекции я попыталась идентифицировать культурный код, используя специальные декоративные элементы и всем известные принты. В дальнейшем мы хотим затронуть другие русские ремёсла и тем самым показать Россию через моду».

Отправной точкой для создания коллекции послужили уникальные всемирно известные шали Павловопосадской мануфактуры. Национальные цвета, нежные оттенки, яркие принты с военными узорами и особые декоративные элементы – все это сочетается в образах предстоящего сезона. Легкие ткани: органза, шелк и кружево дополняют ткани из шерсти. Дизайнер Кристина Минниханова создала оригинальную смесь русского стиля в сочетании с европейским дизайном.

В коллекцию вошли разной фактуры бомберы, воздушные юбки и блузы, элегантные пальто и тренчи, комбинезоны и брюки с декоративными элементами, летящие накидки из шелка.

Прямой чистый крой, сочетание простых спортивных деталей, агрессивных военных линий и утонченного цветочного декора вывели экстравагантные графические образы в высшую лигу моды и демонстрируют многогранность современной женщины.

В качестве основных аксессуаров нового сезона дизайнер предложила сумку-шопер и актуальную, на сегодняшний день, поясную сумку с использованием русских национальных орнаментов.

Справка о бренде:

Основатель и дизайнер бренда KHAN Кристина Минниханова. История бренда началась с желания выпускницы Slava Zaitsev Fashion Laboratory создать свой модный проект. Кристина – участница и призер многих конкурсов и недель моды: MBFW, Moscow Fashion Week, Serbia Fashion Week, Malta Fashion Week, фестиваль Fashion Rouge в Париже. Бренд KHAN представлен в магазине Saks Fifth Avenue (Алматы, Казахстан), а также во флагманском бутик-ателье на Знаменке, где вы сможете приобрести вещи как из текущей коллекции, так и заказать изделия по индивидуальным меркам. Среди поклонников марки: Элина Джанибекян, певицы Алсу и Дина Гарипова, актрисы Екатерина Вуличенко, Анфиса Черных, Елена Захарова, прима-балерина Большого театра Евгения Образцова и многие другие.

Instagram: @atelier_khan