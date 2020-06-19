Коллекция ко Дню отца от Vilebrequin

В третье воскресенье июня во многих странах, в том числе, во Франции, – родине бренда Vilebrequin - отмечают Международный день отца. Этот праздник — отличная возможность провести время с близкими

Культивируя семейные ценности и потакая желанию сыновей быть похожими на пап, Vilebrequin выпускает серию «Отец и сын», предлагая одинаковый принт для взрослых и детей.