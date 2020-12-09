Коллекция KRESTETSKAYA STROCHKA by Alexandra Georgieva осень-зима 2020-21

Александра Георгиева - автор коллекции, совладелица фабрики, её креативный директор и мама трех дочерей. Образование по профессии «дизайнер костюма» Александра получила в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Вдохновляясь историей уникального русского промысла Александра создает современные модели, искусно используя в каждом изделии старинную игольную вышивку. Предметы женской, детской, крестильной одежды, домашнего интерьера и аксессуары рождаются в экспериментальной мастерской фабрики в посёлке Крестцы новгородской области.

Коллектив фабрики насчитывает 70 человек, в т. ч. 35 мастериц-вышивальщиц и заготовщиц под ажур, работающих под руководством Александры. Использование в каждой модели коллекции элементов самобытной новгородской вышивки – фирменный стиль бренда. Яркий акцент в каждом изделии сделан на кружевные узоры, так напоминающие кристаллы снежинок. Романтичные и женственные платья словно созданы для того, чтобы отмечать праздники в окружении близких и любимых людей. Александра дополнила коллекцию платьев ажурными аксессуарами: поясами, басками, фартуками-поневами, манжетами и воротниками. Изделия с ручной вышивкой выпускаются лимитированным тиражом.

C января 2021 года коллекция женской одежды созданная на новгородской фабрике «Крестецкая строчка» - Krestetskaya strochka by Alexandra Georgieva - будет представлена в новом шоу-руме бренда в Санкт-Петербурге на Невском пр. 38.