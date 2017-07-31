Коллекция Lanvin. Cruise, 2018

Парижский дом моды представил последнюю коллекцию, созданную покинувшей компанию Бухрой Джаррар.

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В своей последней коллекции для дома Lanvin Бухра Джаррар чередовала платья-трапеции и более ей импонирующие подлинные мужские костюмы. Бывший креативный директор марки придерживалась в большей части коллекции монохромной палитры, но создала и несколько романтических моделей в полном цвете. За декор в будущем круизной сезоне отвечают ткани с цветочным принтом, кружевные накладки и разнообразные вырезы. Получилось довольно стильно, но лаконично, что не так часто встретишь в коллекциях Lanvin.