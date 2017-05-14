Коллекция Lanvin. Pre-Fall, 2017

В своей первой межсезонной коллекции для дома Lanvin Бухра Джаррар объединила андрогинный крой костюмов с женственными блузами и юбками.

1 / 9 Lanvin. Pre-Fall, 2017

















Бухра Джаррар продолжает обозначать собственный курс развития парижского дома моды. Дизайнер выбирает более реалистичный стиль, который идеально подойдет для повседневного использования. При этом в коллекции нашлось место коктейльными и вечерним образам, однако они не выглядят вычурно и чрезмерно пышно.

Во многом межсезонная коллекция основана на андрогинности, которую Джаррар подчеркивает через женственные элементы. Такие контрасты смотрятся очень привлекательно, а разрезы на юбках и платьях придают образам сексуальности. В качестве основного декора моделей выступают рисунки Жанны Ланвен, которые основательница дома создала еще во время путешествия 1939 года. Получилось сдержанно, но при этом очень красиво.