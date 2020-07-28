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Артем Кузелев

Коллекция Lanvin. Весна-лето, 2021

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  • 28 Июля 202010:30
Сюжеты: Lanvin, Весна-лето 2021

Парижский дом моды представил коллекцию, в которую вошли мужские и женские образы.

Презентация коллекции прошла в формате трансляции видеоролика, снятого в декорациях памятника наивной архитектуры – Идеального дворца почтальона Фердинана Шеваля, расположенного в Отриве, Франция. Режиссер Тео Стефанини выбрал в качестве саундтрека музыку Cocteau Twins, и все вместе это помогло передать рефлексивное настроение коллекции. По-мнению креативного директора Lanvin Бруно Сиалелли, будущее лето будет не таким напряженным, как в 2020-м. Расслабиться помогут шорты-бермуды, рубашки с объемными рукавами в духе 1970-х и яркие платья с воланами в стиле бохо. От непогоды укроют кожаные плащи и двубортные пальто.

 
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