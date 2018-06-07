Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (426)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Louis Vuitton. Cruise, 2019

  • 68
  • 0
  • 07 Июня 201816:46
Сюжеты: Louis Vuitton, cruise 2019

Получивший продление контракта с парижским домом моды, Николя Гескьер представил новую коллекцию не в привычных интерьерах Лувра.

Гости показа отметили, что на данный момент это самая необычная коллекция, созданная Гескьером для парижского дома моды. Оригинальность была даже в выборе локации показа: дизайнер отказался от величественных интерьеров Лувра в пользу деревушки Сен-Поль-де-Ванс на юге Франции. В эту глухую и живописную местность Louis Vuitton привезли своих почетных звездных гостей: от Эммы Стоун до Грейс Коддингтон. Сопровождала шоу выставка работ Альберто Джакометти и Марка Шагала.

Что касается самой коллекции, то она получилась очень личной и в чем-то протестной. Гескьер создал образы, которые выбиваются из традиций парижского дома. Дизайнер вдохновляется и шестидесятыми годами прошлого века, и культурой фанка, микшируя очень разные элементы. При этом Николя продолжает воспевать образ сильной женщины, увеличивая лацканы моделей, придавая рукавам и плечам дополнительного объема. В какой-то момент модели даже начинают напоминать джедаев из знаменитой космической саги.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru