Коллекция Louis Vuitton. Cruise, 2019

Получивший продление контракта с парижским домом моды, Николя Гескьер представил новую коллекцию не в привычных интерьерах Лувра.

Гости показа отметили, что на данный момент это самая необычная коллекция, созданная Гескьером для парижского дома моды. Оригинальность была даже в выборе локации показа: дизайнер отказался от величественных интерьеров Лувра в пользу деревушки Сен-Поль-де-Ванс на юге Франции. В эту глухую и живописную местность Louis Vuitton привезли своих почетных звездных гостей: от Эммы Стоун до Грейс Коддингтон. Сопровождала шоу выставка работ Альберто Джакометти и Марка Шагала.

Что касается самой коллекции, то она получилась очень личной и в чем-то протестной. Гескьер создал образы, которые выбиваются из традиций парижского дома. Дизайнер вдохновляется и шестидесятыми годами прошлого века, и культурой фанка, микшируя очень разные элементы. При этом Николя продолжает воспевать образ сильной женщины, увеличивая лацканы моделей, придавая рукавам и плечам дополнительного объема. В какой-то момент модели даже начинают напоминать джедаев из знаменитой космической саги.