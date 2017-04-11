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Артем Кузелев

Коллекция Louis Vuitton для Кубка Америки

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  • 11 Апреля 201701:49
Сюжеты: Louis Vuitton

Этой весной парижский дом моды отмечает 35 годовщину партнерства с регатой Кубок Америки и представляет вторую капсульную коллекцию для мужчин, ведущих активный образ жизни.

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  • Вторая коллекция Louis Vuitton для Кубка Америки

На этот раз знаменитая регата Кубок Америки пройдет на Бермудских островах в мае-июне 2017 года. В новую коллекцию, выпущенную Louis Vuitton в честь этого события, вошло несколько элегантных повседневных образов в спортивном духе. Трикотаж, верхняя одежда, шорты-карго и поло представлены в сезонных цветах: темно-синем и белом. Модели украшены эффектными акцентами желтого оттенка и традиционной красно-синей гаммой логотипа Gaston V.

Коллекция также включает широкий ассортимент кожаных изделий, представленных в нескольких вариантах и созданных специально для путешествий. Новая версия исторического узора Damier в темно-синем и белом цветах декорирует и легендарные сумки Keepall, и новую модель Apollo.  Так коллекция America’s Cup объединяет любовь дома к путешествиям, постоянное стремление к совершенству и современный стиль жизни.

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