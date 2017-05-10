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Артем Кузелев

Коллекция Louis Vuitton. Pre-Fall, 2017

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  • 10 Мая 201711:30
Сюжеты: Louis Vuitton, Pre-fall 2017

Создавая межсезонную коллекцию этого года, Николя Гескьер вдохновлялся шестидесятыми годами прошлого века, а также использовал ключевые элементы предыдущих коллекций.

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  • Louis Vuitton. Pre-Fall, 2017

Лукбук межсезонной коллекции Louis Vuitton получился очень впечатляющим. Николя Гескьер выбрал лучшее из того, что он делал для парижского дома ранее, и значительно обновил модели. На этот раз в центре внимания дизайнера пальто в военно-морском стиле, кейпы из пледовой ткани и эффектные мини-юбки. Однако Николя не только придал модельному ряду более актуальный вид, но и добавил ему настроения бурных шестидесятых. В качестве декора использованы шевроны и контрастные полосы, детали из меха, выразительные швы и застежки, а также вставки из кожи.

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