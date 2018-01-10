Коллекция M Missoni. Pre-Fall, 2018

Команда дизайнеров молодежной линейки M Missoni на этот раз вдохновлялась поп-артом, мультипликацией и колоритными семидесятыми.

1 / 30 M Missoni. Pre-Fall, 2018



























































Дизайнерская команда M Missoni во главе с Анджелой Миссони представила лукбук межсезонной коллекции, вдохновленной поп-артом и мультипликацией. При этом сами модели выглядят вполне сдержанно и элегантно. Вообще, умение сочетать буйство цвета и эмоций с лаконичностью – одна из самых характерных и удивительных черт стиля итальянской марки. Анджела и компания взяли за основу чистые и простые силуэты и украсили их пестрыми абстрактными рисунками в ярких оттенках розового, оранжевого и изумрудного. Традиционные зигзаги стали более приглушенными и размытыми, но, конечно, никуда не делись. Получилась очень классная коллекция для городских девушек, которые не хотят скучать.