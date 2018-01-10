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Артем Кузелев

Коллекция M Missoni. Pre-Fall, 2018

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  • 10 Января 201816:56
Сюжеты: Missoni, Pre-fall 2018

Команда дизайнеров молодежной линейки M Missoni на этот раз вдохновлялась поп-артом, мультипликацией и колоритными семидесятыми.

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  • M Missoni. Pre-Fall, 2018

Дизайнерская команда M Missoni во главе с Анджелой Миссони представила лукбук межсезонной коллекции, вдохновленной поп-артом и мультипликацией. При этом сами модели выглядят вполне сдержанно и элегантно. Вообще, умение сочетать буйство цвета и эмоций с лаконичностью – одна из самых характерных и удивительных черт стиля итальянской марки. Анджела и компания взяли за основу чистые и простые силуэты и украсили их пестрыми абстрактными рисунками в ярких оттенках розового, оранжевого и изумрудного. Традиционные зигзаги стали более приглушенными и размытыми, но, конечно, никуда не делись. Получилась очень классная коллекция для городских девушек, которые не хотят скучать.

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