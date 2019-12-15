Коллекция M Missoni Pre-Fall 2020

Эклектичный и универсальный дизайн стал основой межсезонной коллекции молодежной линейки Missoni.

Приверженность Маргериты Миссони устойчивого развития нашла свое продолжение в новой коллекции M Missoni. Коллекция основана на универсальных предметах гардероба, созданных в основном из переработанных материалов. Что касается идейной составляющей, то Маргерита не работала с одной концепцией, предпочтя продолжить последовательный перезапуск бренда. Основной источник вдохновения – богатые архивы материнской компании, полные самых разных шаблонов и мотивов, которые дизайнер смешивала и обновляла с помощью своей чувствительности. Получилась красивая коллекция в немного богемном духе.