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Артем Кузелев

Коллекция M Missoni Pre-Fall 2020

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  • 15 Декабря 201921:28
Сюжеты: Missoni, Pre-Fall 2020

Эклектичный и универсальный дизайн стал основой межсезонной коллекции молодежной линейки Missoni.

Приверженность Маргериты Миссони устойчивого развития нашла свое продолжение в новой коллекции M Missoni. Коллекция основана на универсальных предметах гардероба, созданных в основном из переработанных материалов. Что касается идейной составляющей, то Маргерита не работала с одной концепцией, предпочтя продолжить последовательный перезапуск бренда. Основной источник вдохновения – богатые архивы материнской компании, полные самых разных шаблонов и мотивов, которые дизайнер смешивала и обновляла с помощью своей чувствительности. Получилась красивая коллекция в немного богемном духе.

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