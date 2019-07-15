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Артем Кузелев

Коллекция Maison Margiela Artisanal. Осень, 2019

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  • 15 Июля 201913:45
Сюжеты: Martin Margiela, Осень-зима 2019-20, John Galliano

Джон Гальяно продолжил свое видение декаданса, сосредоточившись на брюках разных моделей и конном спорте.

В новой кутюрной коллекции Maison Margiela внимание главным образом сосредоточено на брюках. Гальяно исследует их историю и говорит, как эти трансформации могут повлиять на образ в целом. При этом дизайнер работает в своей любимой манере и создает одно из другого: брюки у него не всегда брюки изначально, а собираются из других предметов гардероба или превращаются во что-то новое. Так Гальяно еще раз показывает свое видение нового декаданса: «Раньше мы чувствовали избыток, но теперь я вижу, что мы находимся в упадке, это отражается и в разрушении социальной структуры. Я чувствую себя импульсивным и анархичным». Впрочем, на подиуме анархия так и не стала главным действующим лицом, модельер заключил ее в почти неузнаваемые рамки жокейского костюма и военной формы.

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