Коллекция Maison Margiela Artisanal. Осень, 2019

Джон Гальяно продолжил свое видение декаданса, сосредоточившись на брюках разных моделей и конном спорте.

В новой кутюрной коллекции Maison Margiela внимание главным образом сосредоточено на брюках. Гальяно исследует их историю и говорит, как эти трансформации могут повлиять на образ в целом. При этом дизайнер работает в своей любимой манере и создает одно из другого: брюки у него не всегда брюки изначально, а собираются из других предметов гардероба или превращаются во что-то новое. Так Гальяно еще раз показывает свое видение нового декаданса: «Раньше мы чувствовали избыток, но теперь я вижу, что мы находимся в упадке, это отражается и в разрушении социальной структуры. Я чувствую себя импульсивным и анархичным». Впрочем, на подиуме анархия так и не стала главным действующим лицом, модельер заключил ее в почти неузнаваемые рамки жокейского костюма и военной формы.