Вход
ADV



Интересно
Martin Margiela (127)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Maison Margiela. Осень-зима, 2020

  • 83
  • 0
  • 12 Августа 202011:07
Сюжеты: Martin Margiela, Осень-зима 2020-21

Для новой коллекции бельгийского бренда Джон Гальяно придумал новый формат Artisanal Co-Ed.

Презентация новой коллекции Maison Margiela прошла в виде трансляции видеоролика, снятого фотографом Ником Найтом. Одна из частей фильма – рассказ Джона Гальяно о создании каждой вещи коллекции. Образы demi couture сезона осень-зима составлены из длинных платьев с многослойными драпировками, бесформенных свободных туник, деконструктивистских пиджаков и жилетов с необработанными краями. Увидеть коллекцию полностью можно на страничке марки в Instagram.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru