Коллекция Maison Margiela. Осень-зима, 2020

Для новой коллекции бельгийского бренда Джон Гальяно придумал новый формат Artisanal Co-Ed.

Презентация новой коллекции Maison Margiela прошла в виде трансляции видеоролика, снятого фотографом Ником Найтом. Одна из частей фильма – рассказ Джона Гальяно о создании каждой вещи коллекции. Образы demi couture сезона осень-зима составлены из длинных платьев с многослойными драпировками, бесформенных свободных туник, деконструктивистских пиджаков и жилетов с необработанными краями. Увидеть коллекцию полностью можно на страничке марки в Instagram.