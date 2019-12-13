Коллекция Marc Jacobs Pre-Fall 2020

Американский дизайнер создал довольно многословную коллекцию, вдохновившись атмосферой традиционной фермы.

При первом взгляде на новую коллекцию Марка Джейкобса можно подумать, что это набор разрозненных вещей. Однако при ближайшем рассмотрении она приобретает единый характер и настроение. Джейкобс вдохновляется атмосферой техасской фермы, но, как обычно, не работает прямолинейно. Дизайнер использует самые яркие расцветки, украшает модели оборками и фотореалистичными принтами. В какой-то момент эти платья в духе бэби-долл начинают напоминать пирожные, однако коллекция все-таки оказывается функциональной, а не для выхода на один раз.