Вход
ADV



Интересно
MaxMara (56)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Max Mara. Cruise, 2021

  • 107
  • 0
  • 30 Июля 202018:04
Сюжеты: MaxMara, cruise 2021

Отменив из-за пандемии показ круизной коллекции в Санкт-Петербурге, итальянская марка представила лукбук «Разум и чувства».

Марка Max Mara представила лукбук круизной коллекции 2021 года. Образы, посвященные имперскому Санкт-Петербургу и его героям – Ирине и Феликсу Юсуповым, объединили под заголовком «Разум и чувства». Во многих моделях угадывается расслабленный и элегантный стиль, из которого потом вырос ар-деко, вещи изящны и женственны. Палитра для коллекции выбрана спокойная, она включает традиционные для Max Mara оттенки бежевого, кремового, голубого и светло-серого, выигрывающие на фоне контрастного черного. Модели украшены драпировками и цветочными орнаментами.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru