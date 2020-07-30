Коллекция Max Mara. Cruise, 2021

Отменив из-за пандемии показ круизной коллекции в Санкт-Петербурге, итальянская марка представила лукбук «Разум и чувства».

Марка Max Mara представила лукбук круизной коллекции 2021 года. Образы, посвященные имперскому Санкт-Петербургу и его героям – Ирине и Феликсу Юсуповым, объединили под заголовком «Разум и чувства». Во многих моделях угадывается расслабленный и элегантный стиль, из которого потом вырос ар-деко, вещи изящны и женственны. Палитра для коллекции выбрана спокойная, она включает традиционные для Max Mara оттенки бежевого, кремового, голубого и светло-серого, выигрывающие на фоне контрастного черного. Модели украшены драпировками и цветочными орнаментами.