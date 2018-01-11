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Артем Кузелев

Коллекция Max Mara. Pre-Fall, 2018

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  • 11 Января 201811:31
Сюжеты: MaxMara, Pre-fall 2018

Новая межсезонная коллекция итальянского дома моды стала продолжением путешествия, которое возвращает марку к ее классическому стилю.

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  • Max Mara. Pre-Fall, 2018

В предыдущей коллекции дизайнерская команда Max Mara наметила путь на возвращение марки к ее истокам. Отсюда и обилие классических кашемировых пальто, которых мы уже давно не видели, но, естественно, переосмысленных и ставших более современными. Безукоризненно скроенная и сшитая классика из самых нежных натуральных материалов в чем-то вдохновлена на этот раз японскими традициями. Это особенно заметно по свободным линиям двубортных кимоно с короткими рукавами и пальто-трапециям, перехваченным крест-накрест белыми лентами. Однако шикарные пальто – это далеко не все, из чего состоит модельный ряд коллекции. Дизайнеры также представили элегантные и универсальные платья и комбинезоны из крепа цветов нави, камель и слоновой кости.

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