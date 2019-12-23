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Артем Кузелев

Коллекция Max Mara Pre-Fall 2020

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  • 23 Декабря 201915:35
Сюжеты: MaxMara, Pre-Fall 2020

Ян Гриффитс представил лукбук идеального гардероба для классных девушек, посещающих вернисажи в галереях Манхэттена и уважающих стиль рубежа 1970-1980-х.

Вдохновленный недавней публикацией автобиографии Дебби Харри Face It: A Memoir и выставкой «Избранные произведения из коллекции Холли Соломон 1968-1981 годов», креативный директор Max Mara Ян Гриффитс сообщил, что, работая над межсезонной коллекцией, думал о вкладе женщин в нью-йоркскую арт- и клубную сцену на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов XX века. С приходом дизайнера итальянская марка, действительно, стала в большей степени вдохновляться нью-йоркской богемой второй трети прошлого века. От этого она, конечно же, становится осознанней, концептуальней и выигрывает, постоянно обновляясь и свежея.

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