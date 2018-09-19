Коллекция MBT осень-зима 2018

В сезоне осень-зима 2018 компания MBT остается верна своим классическим традициям, но не забывает про актуальные тренды и совершенствует модели, используя современные материалы.

В осенне-зимней коллекции MBT представлена обувь для повседневных активностей: прогулок, работы, путешествий, занятий спортом, в том числе бегом.

Одна из самых комфортных и почти универсальных моделей – слипоны Modena. Идеальны для повседневной носки и для долгих прогулок. Благодаря специальной пружинящей подошве даже при активной ходьбе в этих слипонах удобно и ноги не будут уставать. Modena выполнены из текстиля и экокожи в пяти цветовых оттенках.

Стильные легкие и дышащие кроссовки Gadi подойдут для любого вида тренировок. У модели подошва с легкой степенью амортизации. Задник усилен широкой резинкой для правильной фиксации стопы.

Полюбившиеся покупателям текстильные кроссовки Colorado в этом сезоне меняют цвета, но остаются неизменно удобными. Черные кожаные Simba со столь же мягкой подошвой как у Colorado отлично впишутся в любой гардероб.

Для офисных будней созданы ботинки и лоферы Boston. Эта модель с новым типом подошвы, где сенсор, дающий ощущение плавного переката при ходьбе, спрятан внутри. Boston выпускается для женщин и мужчин. В линейку Dress вошли также лодочки Hani, которые в новом сезоне «приоделись» в ромбический рисунок.

Для носки в прохладную погоду предназначены женские полуботинки Magee, Belle и Boston.

Для него и для нее – теплые кроссовки Mawensi из нубука со специальной антигрязевой пропиткой.

Главная спортивная премьера сезона от MBT – модель для бега GT2 с высокой степенью амортизации. При создании кроссовок использованы инновационные полимерные материалы. Модель легкая и прочная, с дышащим верхом. У подошвы GT2 отличный пружинящий эффект, вогнутая часть поглощает удар стопы о землю.

О MBT

Год рождения компании MBT – 1996. Она специализируется на выпуске обуви с физиологической подошвой, которая снимает нагрузку с позвоночника, разгружает спину и суставы. C 2016 года MBT выпускает обувь для бега, как для новичков, так и для профессионалов.

МВТ продается в более чем 1500 магазинах 45 стран мира.

С подробной информацией о бренде и коллекциями обуви можно ознакомиться на сайте mbtshoes.ru.