Коллекция MBT Зима 2020 – для здоровья ваших ног

Холодная и снежная или мягкая и теплая зима? В коллекции обуви MBT найдутся модели для каждого случая.

В этом сезоне цветовая палитра лаконичная и сдержанная и представлена черно-белой классикой, оттенками синего, серого и коричневого. В коллекции можно выделить модели в стиле casual и sport.

Для суровых зим и промозглой слякоти идеально подойдут женские и мужские кроссовки Navada. Модель с отличной амортизацией выполнена из водонепроницаемого материала, дополненного мембраной Gore Tex. В таких кроссовках не страшны мороз, ветер и слякоть. Подошва Vibram обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, а стелька из микрофибры Ortholite повышает комфорт ношения.

Ценителям обуви без лишних деталей понравятся ботинки Terra. Эта мужская модель из нубука непритязательна в уходе и не боится холодов.

Для несуровых зим идеальны кроссовки Tevo и Colorado X. Последние уже отлично зарекомендовала себя среди покупателей в прошлых сезонах. У черных Tevo с их лаконичностью и спортивно-классическим видом есть все шансы обрести своих поклонников.

Выглядеть стильно и ярко на беговой дорожке, улице или в зале помогут кроссовки GTC-2000. Эффектное сочетание черного и оранжевого и специальная подошва с отличной амортизацией. Модель подходит для бега по пересеченной местности.

Из новинок нельзя не отметить текстильные кроссовки Yasu и Yoshi. Их можно носить круглый год. На улице предпочтительнее в теплую и сухую погоду.

Звания универсальная классическая модель заслужили Ren для женщин и мужчин и мужские Jumba. Черный цвет, лаконичный силуэт, всегда актуально. Ren выполнены из экоматериала. Для данной модели модернизировали подошву популярных слипонов Modena. Теперь у нее усиленная амортизация. Верх кроссовок Jumba – из прессованной кожи. И у них тоже новый тип подошвы, устойчивый к носке даже в холода.

Компания MBT появилась в 1996 году. Она специализируется на выпуске обуви с физиологической полукруглой подошвой, которая снимает нагрузку с позвоночника, разгружает спину и суставы, тренирует мышцы, улучшает осанку. Ношение MBT рекомендовано при фасците, артрозах, межпозвоночных грыжах, варикозном расширении вен, «косточке» на ноге, плоскостопии.

С 2016 года MBT выпускает кроссовки для любительского и профессионального бега. Ряд моделей рекомендован Американской ассоциацией подологов (APMA).

Обувь МВТ продается в более чем 30 странах мира в 1000 мультибрендовых и более 50 монобрендовых магазанах. Адреса магазинов, а также коллекции и новости бренда доступны на сайте mbtshoes.ru.