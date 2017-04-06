Коллекция мебели Louis Vuitton на выставке iSaloni

Парижский дом моды представил десять новых предметов из коллекции Objets Nomades в рамках выставки iSaloni в Милане.

1 / 27 Обновленная коллекция мебели Louis Vuitton





















































Коллекция Objets Nomades, созданная в 2012 году, поддерживает традиции Louis Vuitton по созданию уникальных изделий для путешественников. С тех пор многие известные дизайнеры разрабатывали предметы, вдохновленные миром путешествий, специально для парижской марки.

В этом году в число создателей коллекции вошли два новых дизайнера: Индия Мадави и Токудзин Есиока. Кроме того, над обновлением коллекции Objets Nomades работали такие бюро и дизайнеры, как Atelier Oi, Мартен Баас, Barber & Osgerby, братья Кампана, Дамьен Ланглуа-Меринн, Nendo, Гвенель Николя, Raw Edges, Патрисия Уркиола, Марсель Вандерс, Индия Мадави и Токудзин Ёсиока.

Теперь собрание составляют 25 изделий, среди которых гамак, шезлонг, кресло-качели, складной табурет и некоторые другие. Каждый из проектов стал для дизайнеров и мастеров Louis Vuitton возможностью объединить свое мастерство с идеей путешествий и общими идеалами: любовь к изысканным материалам, вариации форм, сбалансированные пропорции и пристальное внимание к деталям. Увидеть коллекцию можно до 9 апреля в Милане.