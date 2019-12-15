Коллекция Michael Kors Collection Pre-Fall 2020

В новой межсезонной коллекции Майкл Корс переосмысливает собственные архивы и вневременной шик.

Приблизившись к 40-летию своей карьеры в модном бизнесе, Майкл Корс представил коллекцию вещей, которые никогда не выйдут из моды. И пускай дизайнер преследовал коммерческие цели, ему удалось оказаться еще и экологичным. Если у вас есть вневременные вещи, достойные инвестиций, зачем вам покупать что-то новое, а индустрии, следовательно, производить? Проинспектировав свои архивы, дизайнер выбрал то, что соответствует понятию бессмертного шика, обновил и собрал в новую коллекцию. В итоге Корс получил очень урбанистические модели: здесь нашлось место строгим костюмам, юбкам и брюкам, пальто с выразительными лацканами, жакетами и свитерам из переработанного хлопка и кашемира. Не обошел стороной модельер свои любимы замшу и кожу, создав из них юбки и платья.