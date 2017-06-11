Коллекция Missoni. Cruise, 2018

Баланс острых и женственных силуэтов стал основой небольшой круизной коллекции Анджелы Миссони.
Гармоничное сочетание противоречивых элементов стало краеугольным камнем новой коллекции Missoni. Анджела предлагает объединять заостренные силуэты с нежными и мягкими, а также струящиеся материалы с более скульптурными фактурами. Миссони все еще ищет баланс между традициями своего дома моды и желанием меняться, чтобы соответствовать актуальным запросам аудитории. Поэтому модельер делает ставку на повседневную одежду, которая будет вполне уместна и в более формальных или даже торжественных ситуациях.
Слово «строгость» вряд ли может звучать приемлемо в связи с Missoni, однако на этот раз в образах присутствует некая сдержанность. Такого эффекта Анджела добивается через использованные ткани: трикотаж она сочетает с текстурированным шелком и замшей.
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