Коллекция Missoni. Pre-Fall, 2018

Анджела Миссони продолжает вдохновляться эклектичными образами женщин Нью-Йорка, но не забывает и про традиции своей марки.

В последние два-три сезона Анджела Миссони признается в том, что восхищена легким отношением жительниц Нью-Йорка к выбору гардероба. Дизайнер вдохновляется местной эклектикой и непосредственностью, но смело мешает их с традиционными кодами собственной марки. Отказавшись от фирменного зигзага, Миссони все же остается преданной ярким краскам, пестроте и мелким деталям. Обновленный стиль Missoni определенно привлекателен, свеж и энергичен. Дизайнер также активно использует трикотаж, но соединяет его с кожей и меховыми деталями.