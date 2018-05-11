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Артем Кузелев

Коллекция Missoni. Pre-Fall, 2018

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  • 11 Мая 201813:56
Сюжеты: Missoni, Pre-fall 2018

Анджела Миссони продолжает вдохновляться эклектичными образами женщин Нью-Йорка, но не забывает и про традиции своей марки.

В последние два-три сезона Анджела Миссони признается в том, что восхищена легким отношением жительниц Нью-Йорка к выбору гардероба. Дизайнер вдохновляется местной эклектикой и непосредственностью, но смело мешает их с традиционными кодами собственной марки. Отказавшись от фирменного зигзага, Миссони все же остается преданной ярким краскам, пестроте и мелким деталям. Обновленный стиль Missoni определенно привлекателен, свеж и энергичен. Дизайнер также активно использует трикотаж, но соединяет его с кожей и меховыми деталями.

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