Коллекция Missoni. Pre-Fall, 2018

Анджела Миссони представляет эклектичный взгляд стиль нью-йоркских женщин, образами которых вдохновлялась, создавая новую коллекцию.

1 / 34 Missoni. Pre-Fall, 2018



































































Создавай межсезонную коллекцию будущего года, Анджела Миссони думала о жительницах Нью-Йорка и той легкости, с которой они создают свои повседневные образы. Манера американок заметно обновила стиль итальянского дома, сделав его еще более непринужденным и ярким.

В новой коллекции Missoni мы по-прежнему можем видеть буйство цвета и трикотаж всех мастей и фактур. Геометрические и абстрактные рисунки, украсившие мягкие ткани, Миссони добполняет более жесткими элементами из кожи и денима, а легкие рубашки – мехом норки. Дизайнер использует негабаритные вещи для поддержания духа свободы коллекции и подчеркивает его фольклорными мотивами: от вручную тканных материалов до техники пэчворк. Получилось эклектично и очень современно. Отличные преобразования в преддверии 65-летия марки!