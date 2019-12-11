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Артем Кузелев

Коллекция Missoni Pre-Fall 2020

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  • 11 Декабря 201910:27
Сюжеты: Missoni, Pre-Fall 2020

Анжела Миссони представила лукбук легкой и утонченной межсезонной коллекции будущего года.

Для будущего межсезонья Анджела Миссони выбрала в качестве музы суперзвезду фабрики Энди Уорхола – модель, актрису и визажистку Джейн Форт. Вдохновляясь ее образом, дизайнер создала глянцевую и шикарную коллекцию с заметным с первого взгляда настроением 1970-х годов. Образы получились легкими и утонченными. В основе модельного ряда облегающие рубашки поло в сочетании с расклешенными трикотажными брюками, мини-платья с текстурированными чулками, облегающие платья миди и полосатые рубашки в мужском стиле. Оставив в стороне свою культовую смелую графику, в этот раз дом Missoni сочетает мягкие тональные эксперименты с трикотажем и верхней одеждой.

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