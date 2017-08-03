Коллекция Miu Miu. Cruise, 2018

Показ круизной коллекции Miu Miu дал понять гостям, что на этот раз Миучча Парада вдохновлялась темой кабаре и старого кинематографа.

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Показ новой круизной коллекции Miu Miu проходил под аккомпанемент слоу-рэпа Томми Дженезис и саунедтрек на основе песен, которые в разное время в кино исполнили Рита Хейворт, Мэрилин Монро и Николь Кидман. Такое музыкальное сопровождение с самого начала настраивало публику на правильный лад, напоминая об атмосфере кабаре и старого голливудского кино. Рассказывая о круизной коллекции будущего года, Миучча Прада упомянула, что считает классических героинь музыфкальных фильмов женщинами сильными, поэтому и вдохновлялась их образами.

Однако сама коллекция не имеет никакого отношения к ретро-шику. Гости порказа не увидели в дефиле условных богатых красоток, купающихся в роскоши и имеющих в своих гараж не по одному роскошному автомобилю. Новые образы выглядят очень современно и, как всегда у марки, молодежно. Прада создала коллекцию, в основе которой повседневная и в чем-то даже простая и прямолинейная одежда. Роскоши моделям придавали яркие меховые акценты, а за динамику отвечал спорт, которым Миучча так увлечена последние сезоны, и который по-прежнему востребован у ее клиентуры. На этот раз дизайнер отказалась от глубоких модных мыслей и социально-политических манифестов. Это красивая и комфортная одежда, которую приятно носить и которая гармонично вписывается в пейзаж современного города.