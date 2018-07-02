Коллекция Miu Miu. Cruise, 2019

Ярчайшим круизным шоу Миучча Прада провела выразительную черту между Неделей мужской моды в Париже и Неделей высокой моды.

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Мир моды по-прежнему старается жить по традиционному расписанию, в то время когда некоторые дизайнеры работают по удобному только для них графику. Иногда такой диссонанс нам только на пользу. На днях Миучча Прада поразила всех парижским шоу, на котором представила круизную коллекцию будущего года. Показ разделил границу Недели мужской моды и череды кутюрных шоу и ярко выделился на фоне и тех, и других.

Впрочем, мог ли он не выделиться? На подиум миланский дизайнер выпустила знаменитостей и настоящих легенд моды и кинематографа, в очередной раз продемонстрировав свой нестандартный взгляд не только на моду, но и на мироустройство в целом. Модели из новой коллекции представляли такие звезды, как Ума Турман, Кейт Босуорт, Гвендолин Кристи, Хлое Севиньи, Сэди Синк, Роуэн Бланшар и другие известные персоны. Завершилось все традиционной шумной вечеринкой.

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Что касается самой коллекции, то она оказалась вполне традиционной для марки Miu Miu. Миучча работает с молодежной аудиторией, но предпочитает не давать ей то, что она хочет, а воспитывает в ней хороший вкус и правильные, по ее мнению, взгляды на мир. На этот раз сильные девушки, которыми не устает восхищаться дизайнер, оделись в наряды, вызывающие ассоциации с праздником жизни 1930-х, а локация показа – парижский отель Belle Epoque – создала очень точное настроение. «Я действительно люблю девочек», – признается Прада, и мы верим ей безоговорочно, когда смотрим на эти короткие платьица, усеянные крупными пайетками и украшенные перьями страуса.