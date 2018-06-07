Коллекция MM6 Maison Margiela. Cruise, 2019

Команда дизайнеров молодежной линейки бельгийского бренда в очередной раз восхищает своим подходом к созданию коллекции.

Работа коллектива дизайнеров линии MM6 в очередной раз вызывает восхищение. Новая круизная коллекция смотрится свежо и оригинально, при этом никак не пересекается ни с осенней, ни с межсезонной коллекциями. Дизайнеры вдохновляются детством и детскими впечатлениями, немного ностальгируют, но не забывают о том, что работают на будущее и коммерческий успех. В итоге образы основываются не переосмысленной школьной форме, кукольных нарядах и платьицах для комфортного летнего отдыха. В итоге получилось и красиво, и функционально.