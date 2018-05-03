Коллекция MM6 Maison Margiela. Pre-Fall, 2018

Команда молодежной линейки Maison Margiela традиционно оказалась на шаг впереди Джона Гальяно и его основной коллекции.

1 / 29 MM6 Maison Margiela. Pre-Fall, 2018

























































В межсезонной коллекции дизайнерский коллектив MM6 Maison Margiela продолжает перерабатывать лучшие хиты марки, делая их более актуальными и функциональными. Здесь можно встретить обновленные версии образов, подсмотренных в архивах мужской линии. Чтобы придать вещам свежести, дизайнер использовали элементы традиционного британского стиля и не прогадали. Маскулинные модели смотрятся теперь более элегантно, а водостойкий хлопок и уютная пледовая шерсть в сочетании с черной кружевной отделкой смотрятся почти авангардно. Отдельного внимания заслуживает использование черного цвета, который не смотрится в новых образах мрачно.