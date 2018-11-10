Коллекция модных оправ от ALEXANDER DO

ALEXANDER D’O – это молодой бренд эксклюзивных оправ для очков и аксессуаров известного столичного адвоката Александра Добровинского и автора дизайнерской линейки еврейской атрибутики Дэвида Ройтмана.

В лимитированной коллекции сезона 2018/2019 представлены модные аксессуары мировых тенденций ручной работы: эффектные оправы из рога буйвола, стильные и неординарные клатчи-сумочки ART коллекции и из кожи экзотических животных, а также разнообразные варианты кулонов, из которых каждый сможет найти себе безделушку по душе.

Основной упор коллекции сделан несомненно на оправы. Все оправы изготавливаются исключительно из рога буйвола, который отличается невероятной легкостью и прочностью.

Каждая оправа уникальна по своему цвету, который варьируется от антрацитово-черных до коричневых и даже светлых оттенков рога. Неповторимость цветовой гаммы каждой отдельно взятой оправы вам гарантирована.

Еще одна особенность оправ из рога буйвола – то, что они являются гиппоаллергенными и очень бережно контактируют с кожей, с первого прикосновения их не захочется выпускать из рук.

В коллекции бренда представлены очки различных стилей и эпох. Современные тенденции в дизайне очков отдают дань моде 50-х и 60-х годов. Доказательством этого стали модели «POP ART», «60’S», которые созданы для тех, кто не боится самовыражаться, кто любит и ценит себя, воспринимает жизнь как творческий процесс; винтажные модели - «ELLE», «LUBOV», крылатая модель «AERO», отличающиеся от броских гламурных аналогов эффектным сочетанием дерзости и благородной выдержанности; футуристические шестиугольные «SPLIT» и круглые очки «CHARLIE», которые способны преобразить даже самый строгий образ.

Притянут взгляды окружающих эпатажные «DIETRICH», «LA BELLE ÉPOQUE» и «D’O-D’O». Ярким примером стильных полуободковых оправ является модель «LA PREMIERE» и «MON AMOUR». Визитной карточкой коллекции стала модель «TENDERNESS», которая преобразит любой, даже самый строгий и серьезный образ. Плавная обтекающая форма в сочетании с классическими круглыми тишейдами создают гармоничную и очень нежную конструкцию. Запоминающимся уникальным экземпляром в коллекции оправ для очков из рога буйвола от ALEXANDER D’O стала футуристическая модель «LAWYER’S VIEW», сочетающая в себе экстравагантность и сдержанность, достойную истинных интеллектуалов.

Также бренд выпустил собственные очки-жалюзи «Pourquoi pas?», которые начали набирать популярность с конца 80-х годов и пришлись по вкусу многим гламурным и эпатажным знаменитостям.

В коллекции оправ для очков от дизайнерского дома ALEXANDER D’O представлены и классические, более спокойные варианты, которые возвращаются в моду снова и снова. Обратите свое внимание на классические квадратные мужские очки «DOC» и «CHANT DE NUIT» как у адвоката Александра Добровинского, сочетающие в себе сдержанность и винтажный шик.

Одной из самых запоминающихся оправ из классической коллекции Александра Добровинского стала модель с незаурядным названием «VERY SIMPLE». Свойственные круглым очкам простота и минимализм, в сочетании с благородным рогом буйвола, сделали эту модель легкой и непринужденной. Для тех, кто шагает в ногу со временем и не боится экспериментировать, оправа «ME&ONLY» – смелое и удачное решение. Также в коллекции представлена одна из самых женственных и изящных моделей оправ «MADAME BUTTERFLY»

Немаловажной особенностью оправ ALEXANDER D’O является то, что все модели выполнены в стиле unisex.

Дизайнерские очки из рога буйвола подарят удовольствие и комфорт при ношении, подчеркнут собственную неповторимость и харизму. Оправы ALEXANDER D’O – отличный вариант для тех, кто не боится самовыражаться, кто привык быть оригинальным и непохожим на всех.

Вслед за оправами у бренда ALEXANDER D’O была выпущена коллекция фееричных клатчей-сумочек, выполненных из всевозможных видов экзотической кожи: крокодила, питона, игуаны, страуса, ската.

Минимальная вместимость, зато максимальное притяжение внимания - так можно охарактеризовать этот экстравагантный, но очень лаконичный аксессуар бренда

Крышка сумочки изготовлена из натуральной кожи самых сочных цветов; корпус выполнен в прямоугольном силуэте из прочного акрила. Закрывается на клапан на магнитных кнопках. Имеет одно основное отделение. Сумочка носится на плече с помощью изящной золотистой цепочки.

Данный аксессуар придется по вкусу самым смелым модницам, которые не боятся быть в центре внимания. Он великолепно впишется в экстравагантный креативный образ, с ним удастся не только элегантно выглядеть, но и создать свой собственный неповторимый стиль!

Выбирая продукцию компании ALEXANDER D’O, клиент обретает уникальный в своем роде аксессуар, который гармонично впишется как в сдержанный монохромный, так и в легкий незаурядный лук.