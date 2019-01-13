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Pre-Fall 2019 (37)
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Артем Кузелев

Коллекция Moschino. Pre-Fall, 2019

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  • 13 Января 201913:07
Сюжеты: Pre-Fall 2019, Moschino

Джереми Скотт чествовал легендарного итальянского режиссера Федерико Феллини великолепным шоу в римской киностудии Cinecitta.

В самый разгар ярмарки Pitti Uomo, которая традиционно проходит во Флоренции, Джереми Скотт устроил показ в Риме. Здесь на легендарной киностудии Cinecitta дизайнер представил объединенную коллекцию, созданную для дома Moschino. Те, кто был вынужден оторваться от флорентийских событий и отправиться на несколько часов в столицу Италии, определенно не пожалели. Гости показа и критика отозвались исключительно положительно о коллекции, посвященной знаменитому режиссеру Федерико Феллини и его картинам. Новые образы, придуманные Скоттом, вдохновлены многовековой итальянской культурой: от античности до Венеции XVIII века. На подиуме были показаны мужские образы сезона осень 2019 и женская межсезонная коллекция этого года. Можно с уверенностью сказать, что это один из самых интересных и красивых показов Джереми Скотта в Moschino.

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