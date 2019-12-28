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Артем Кузелев

Коллекция Moschino Pre-Fall 2020

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  • 28 Декабря 201911:41
Сюжеты: Moschino, Pre-Fall 2020

Джереми Скотт переносит героев Moschino в бурлящую нью-йоркскую культуру.

Новый лукбук итальянского дома снимался в метрополитене. Так Джереми Скотт хотел сразу и безапелляционно показать, что марка Moschino заинтересована в американских клиентках. Вдохновленный Нью-Йорком, который дизайнер считает вторым домом, Скотт сосредоточился на самом популярном виде городского транспорта. Метро, по мнению креативного директора марки, самый типичный нью-йоркский фон, который идеально отвечает поп-концепции коллекции и сразу же делает ее понятной для местных покупательниц. Без характерного для стиля дизайнера юмора здесь тоже не обошлось.

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