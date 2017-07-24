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Артем Кузелев

Коллекция Mugler. Cruise, 2018

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  • 24 Июля 201716:00
Сюжеты: Thierry Mugler, cruise 2018

Дизайнер Давид Кома создал суперколлекцию суперсексуальной одежды для современных супергероинь.

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  • Mugler. Cruise, 2018

Одной из лучших коллекций будущего лета определенно стала новая коллекция Mugler. Давид Кома не стал зацикливаться на круизной тематике и решил поразмышлять над характером современной женщины. В представлении дизайнера наш мир населен сильными и уверенными в себе супергероинями. Одной из главных их сил является сексуалньость, которая без промаха бьет по цели, а также работает на харизматичность.

Примерно так рассуждал Кома, когда создавал эти анатомические образы, в которых, кроме секса, есть огромная порция спорта и искусства. Дизайнер придумал почти скульптурные модели, основанные на простых и жестких линиях, а также усиленном плече. При этом Давид использовал широкий набор оттенков: от черного и белого до красного и синего. Впечатляюще и очень классно!

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