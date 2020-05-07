Коллекция Музея Феникса пополнилась 350 нарядами Джеффри Бина

Жительница Нью-Йорка Пэтси Тарр передала в фонды Художественного музея Феникса 350 нарядов из личной коллекции.

Пэтси Тарр решила избавиться от коллекции нарядов, созданных Джеффри Бином, после того, как крыша ее дома начала протекать. Таким образом жительница Нью-Йорка спасла вещи. Давняя поклонница Бина рассказала: «Его сообразительность очень помогла мне, когда мой муж был занят, а я воспитывала двоих детей, и при этом мы постоянно ходили в гости и на приемы. Мне никогда не приходилось придумывать, что надеть. Чье-то мнение не имело значения, я всегда себя чувствовала самой стильной в его вещах».