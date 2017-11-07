Коллекция мужской одежды Eleventy осень-зима 2017/2018

Осенне-зимняя мужская коллекция Eleventy отвечает всем потребностям современного космополита. Темы для коллекции отражают разные периоды его жизни. Eleventy вкладывает новый смысл в традиционную манеру одеваться, используя комбинацию стилей и представляя коллекцию Office Casual для руководителей. Галстук уступает место трикотажу, который мы будем носить с мягкими жакетами и брюками из хлопка, не заправляя в них рубашки из денима c изящными принтами. Пальто, выполненные из лодена или кашемира, стали длиннее и мягче. В некоторых случаях с шалью вместо лацканов.

Для путешествий Eleventy предлагает стиль Soft Formal, в основе которого лежит практичность. Бесформенные, легкие как перышко пиджаки можно без проблем упаковать в чемодан так же как обычный свитер. Костюмы в бледно-серых и коричневых оттенках демонстрируют особенности пошива, основанные на непревзойденных неаполитанских традициях. Их отличает более мягкая и комфортная форма брюк, а также легкие, но дорогие ткани. Эти качества присущи и пальто, которые отлично греют, но при этом настолько невесомы, что их совсем не ощущаешь на себе.

Коллекция Urban Style отражает взгляд дизайнеров на современный городской шик. В его основе – уличная одежда с деталями в стиле милитари. Для верхней одежды характерны камуфляжный принт, дерзкие расцветки, бомберы из ткани с металлизированным эффектом и контрастной подкладкой, которые следует носить с oversize-майками и удобными брюками, дополнив образ кроссовками или военными ботиками.

Одежда для уикенда, сочетающая стиль и комфорт, представлена в коллекции Leisure Wear. В линейке вы найдете уютные вещи с эффектом поношенности, - свитера, футболки oversize, тренчи из вареной шерсти и камуфляжные пуховики, которые следует носить с легкими куртками из замши, куртками с капюшоном, двухцветными кардиганами и комфортными брюками.

Линия Platinum отражает наши поиски эксклюзивного художественного промысла и включает в себя две капсульные коллекции. Все вещи сшиты вручную, и поэтому абсолютно уникальны и неповторимы. Кардиганы на молнии и водолазки из кашемира вручную связаны в Тоскане, - двух одинаковых экземпляров просто не найти! То же касается и обуви, - искусные тосканские мастера превращают высококачественную кожу в идеальные ботинки, которые потом обрабатывают специальным способом для достижения эффекта поношенности.

В коллекции также представлена линия аксессуаров – рюкзаки, кейсы и небольшие изделия из кожи, созданные венецианскими мастерами.

Образ жизни в стиле Eleventy нельзя представить без высококачественных изделий для дома: коврики, ароматы для интерьера и свечи со специальными фитилями, которые воспроизводят звук потрескивающего в камине дерева.