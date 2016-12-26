Коллекция Neil Barrett. Pre-Fall, 2017

Нейл Барретт решил отказаться от явно спортивных ссылок, которые присутствовали в его последних коллекциях, в пользу классической женственности.

1 / 18 Neil Barrett. Pre-Fall, 2017



































В межсезонной коллекции будущего года Нейл Барретт кардинально пересматривает стиль своей марки. Дизайнер не просто отказывается от мощной спортивной составляющей, к которой мы уже успели привыкнуть, но и работает с самим понятием женственности. За основу Барретт берет добротный мужской крой, но дорабатывает его и получает вполне элегантны модели, адресованные, по всей видимости, взрослым и состоявшимся женщинам. Коллекция будто бы специально создана для тех, кто занят выстраиванием карьеры и профессиональной деятельностью. В мире, где девушкам по-прежнему приходится доказывать свою состоятельность и самодостаточность не только на рабочем месте, но и в других сферах, эти резкие силуэты и чистые линии как нельзя кстати. Действуя в общем-то в минималистской традиции Нейл все же придумывает нечто элегантное и оригинальное. Получилось очень классно!