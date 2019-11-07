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Артем Кузелев

Коллекция необычных подарков от Tiffany & Co.

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  • 07 Ноября 201911:23
Сюжеты: Tiffany

В первые в своей истории марка выпустила каталог товаров для праздников.

Ювелирный дом Tiffany & Co. Выпустил каталог необычных подарков. В праздничную коллекцию вошли кастомизированный мотоцикл Indian Motorcycle Co. цвета Tiffany Blue, миниатюрная теплица из стерлингового серебра, к которой прилагается ежемесячная доставка цветов, птичье гнездо с золотыми и фарфоровыми яйцами, стол для игры в бильярд и другие предметы. Представляя коллекцию, креативный директор марки Рид Кракофф сказал: «В эти праздники мы хотели по-настоящему удивить наших клиентов, представив абсолютно новый взгляд на особые объекты и впечатления, которые может подарить только Tiffany. В дополнение к изящным новым украшениям и коллекциям в этом году мы предлагаем 12 подарков, воплощающих лучшее из лучшего и несущих в себе художественное мастерство и искусность исполнения, лежащие в самом сердце нашего бренда».

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