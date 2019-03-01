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Russian Fashion News

Коллекция нижнего белья для особенных случаев от Triumph

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  • 01 Марта 201913:37
Сюжеты: Triumph

Дизайнеры бренда приглашают всех влюбленных отправиться в романтическое путешествие по живописному подземному озеру и своими глазами увидеть, как легкая рябь поверхности игрой света и тени создает гипнотические круговые узоры, а водные растения плавно раскачиваются на сверкающей глади воды.

Форма воды «просвечивает» сквозь романтичные модели из легендарной линейки Sexy Angel Spotlight с вышивкой в виде чарующих водных растений. Отдельного внимания заслуживает ультралегкая чашечка для стандартных размеров груди, а специально для обладательниц пышных форм – например, размера G – дизайнеры предусмотрели бюстгальтеры из более плотных тканей.

Под действием магии воды «освежилась» и линейка-бестселлер Amourette, представ в облачении из микрофибры легких темно-синих и нежно-розовых тонах с тонкими кружевными полупрозрачными вставками, которые делают белье роскошным и притягательным.

Коллекция будет представлена во всех российских магазинах Triumph.

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