Коллекция Nude Весна - Лето 2017

В новой коллекции марки Nude прослеживаются две ключевые темы, раскрытые в весенней и летней линиях.

Первая часть коллекции, названная дизайнерами артистичным милитари-шиком, отсылает нас к Фриде Кало, с ее воинственной женственностью и дыханием мексиканского фольклора.

Декоративные элементы: лоскуты, расшитые пайетками, плиссированные вставки, аппликации и кружевные вставки в виде птиц, цветов и крыльев, в сочетании с расслабленным «пижамным» кроем, формируют завершенный, самодостаточный образ. Большой черный цветок выступает знаковым аксессуаром, относящим нас к Фриде.

Мягкий джерси и трикотаж сочетаются с грубо обработанным льном, волокном из пальмовых листьев и металлизированным жаккардом. Цветовая палитра начинается с черного, матового или блестящего, и плавно уходит в милитари-зеленый и кремовый.

Вторая, летняя часть, состоит из романтичных повседневных вещей из кружева и хлопка.

Тон и настроение задают полоски разных форм и размеров. Они дополнены рюшами, вставками из макраме и аппликациями из вручную раскрашенных камней. Коллекция согрета яркими тенями оранжевого, коричневого, пудрового, белого и серого цветов.

Трикотажу отведена важная роль, он объединяет и дополняет две основные темы. Легкая трикотажная одежда выполнена изо льна и хлопка, а также драгоценной смеси шелка с кашемиром.