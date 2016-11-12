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fashion reporter

Коллекция Nude Весна - Лето 2017

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  • 16 Февраля 201711:06
Сюжеты: Nude, Весна-лето 2017

В новой коллекции марки Nude прослеживаются две ключевые темы, раскрытые в весенней и летней линиях.

Первая часть коллекции, названная дизайнерами артистичным милитари-шиком,  отсылает нас к Фриде Кало, с ее воинственной женственностью и дыханием мексиканского фольклора.

Декоративные элементы:  лоскуты, расшитые пайетками, плиссированные вставки,  аппликации и кружевные вставки в виде птиц, цветов и крыльев, в сочетании с расслабленным «пижамным»  кроем, формируют завершенный, самодостаточный образ.  Большой черный цветок выступает знаковым аксессуаром, относящим нас к Фриде.

Мягкий джерси и трикотаж сочетаются с грубо обработанным льном, волокном из пальмовых листьев и  металлизированным жаккардом. Цветовая палитра начинается с черного, матового или блестящего, и плавно уходит в милитари-зеленый и кремовый.

Вторая, летняя часть, состоит из романтичных повседневных вещей из кружева и хлопка.

Тон и настроение задают полоски разных форм и размеров. Они дополнены рюшами,  вставками из макраме и аппликациями из вручную раскрашенных камней. Коллекция согрета яркими тенями оранжевого, коричневого, пудрового, белого и серого цветов.

Трикотажу отведена важная роль,  он объединяет и дополняет две основные темы.  Легкая трикотажная одежда выполнена изо льна и хлопка, а также драгоценной смеси шелка с кашемиром.

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