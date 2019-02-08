Коллекция Ольги Солдатовой для марки Tervolina

Российская художница, архитектор и дизайнер создала капсульную коллекцию обуви и аксессуаров в духе русского авангарда.

Марка Tervolina анонсировала выход коллекции, созданной совместно с российской художницей Ольгой Солдатовой. Капсула выдержана в духе русского авангарда и содержит характерные символы советской эпохи, которые Ольга постоянно использует в своем творчестве, – звезды и самолеты. По замыслу Солдатовой, дутики и другие модели коллекции должны дарить владелицам ощущение полета. Эту тему поддерживает декор – аппликации со звездами, аэропланами и динамичными цветными полосками. В продаже коллекция появится уже в марте.