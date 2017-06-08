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Артем Кузелев

Коллекция Oscar de la Renta. Cruise, 2018

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  • 08 Июня 201721:28
Сюжеты: Oscar de la Renta, cruise 2018

Новые креативные директора американского дома моды обновляют классические коды Oscar de la Renta, чтобы привлечь новую аудиторию.

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  • Oscar de la Renta. Cruise, 2018

Миссия Фернандо Гарсия и Лоры Ким в ODLR понятна: дизайнеры должны расширить клиентскую базу, при этом сохранив старую. И хотя эта цель очевидна, достичь ее не так-то просто. Гарсия и Ким пытаются оправдать ожидания руководства, упрощая силуэты, делая их более адекватными запросам современных женщин. Это все еще предельно женственная коллекция, однако в ней уже заметно движение к универсальности и функциональности. Дизайнеры работают с широким ассортиментом материалов и расцветок и в итоге выдают вполне приемлемый результат. В круизной коллекции нашлось место и классике, и гламуру в его американском понимании, и актуальным трендам. Впрочем, насколько далеко модельеры смогут зайти в деле обновления, мы сможем увидеть в полноценной сезонной коллекции.

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