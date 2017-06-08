Коллекция Oscar de la Renta. Cruise, 2018

Новые креативные директора американского дома моды обновляют классические коды Oscar de la Renta, чтобы привлечь новую аудиторию.

1 / 16 Oscar de la Renta. Cruise, 2018































Миссия Фернандо Гарсия и Лоры Ким в ODLR понятна: дизайнеры должны расширить клиентскую базу, при этом сохранив старую. И хотя эта цель очевидна, достичь ее не так-то просто. Гарсия и Ким пытаются оправдать ожидания руководства, упрощая силуэты, делая их более адекватными запросам современных женщин. Это все еще предельно женственная коллекция, однако в ней уже заметно движение к универсальности и функциональности. Дизайнеры работают с широким ассортиментом материалов и расцветок и в итоге выдают вполне приемлемый результат. В круизной коллекции нашлось место и классике, и гламуру в его американском понимании, и актуальным трендам. Впрочем, насколько далеко модельеры смогут зайти в деле обновления, мы сможем увидеть в полноценной сезонной коллекции.