Коллекция Oscar de la Renta. Cruise, 2019

Круизная коллекция Фернандо Гарсиа и Лауры Ким очевидно создавалась во время работы дизайнеров над нарядом матери Меган Маркл для королевской свадьбы.

1 / 53 Oscar de la Renta. Cruise, 2019









































































































Дизайнеры и сами признаются, что во время работы над коллекцией получили предложение одеть Дорию Рэгланд на свадьбу ее дочери Меган Маркл. Почетная миссия стала дополнительным катализатором вдохновения для Фернандо Гарсии и Лауры Ким. Отсюда и заметное влияние на коллекцию английской культуры: от традиционной керамики до палитры и узоров. По сути, любой из образов гармонично бы вписался и в саму церемонию, и в репетиционный ужин, и в другие торжества по случаю королевской свадьбы. Смотрится все изысканно, лаконично, элегантно и очень достойно. Отдельного внимания заслуживают пастельные оттенки, хлопчатобумажные платья toile du jouy и наряды из расшитых цветами тюля, гипюра и органзы.