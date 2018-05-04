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Артем Кузелев

Коллекция Oscar de la Renta. Pre-Fall, 2018

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  • 04 Мая 201812:05
Сюжеты: Oscar de la Renta, Pre-fall 2018

Еще одной выразительной коллекцией будущего межсезонья стала коллекция новых креативных директоров Oscar de la Renta.

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  • Oscar de la Renta. Pre-Fall, 2018

Лукбук новой коллекции американского дома моды полон романтичного настроения, предвкушения морского круиза и желания новых дизайнеров сделать коммерчески успешный продукт. Последнюю задачу Фернандо Гарсиа и Лауры Ким решают блестяще и представляют образы, обреченные быть раскупленными. Свои модели креативные директора Oscar de la Renta освежают симпатичными принтами на морскую тематику, вышивками, аппликациями и многослойной техникой. Дизайнеры используют красивую, но простую цветовую гамму, которая не отвлекает внимания на себя. Эта комфортная коллекция создана специально для отдыха в конце лета, хотя и годится и для более формальных ситуаций.

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