Коллекция Oscar de la Renta. Pre-Fall, 2018

Еще одной выразительной коллекцией будущего межсезонья стала коллекция новых креативных директоров Oscar de la Renta.

1 / 34 Oscar de la Renta. Pre-Fall, 2018



































































Лукбук новой коллекции американского дома моды полон романтичного настроения, предвкушения морского круиза и желания новых дизайнеров сделать коммерчески успешный продукт. Последнюю задачу Фернандо Гарсиа и Лауры Ким решают блестяще и представляют образы, обреченные быть раскупленными. Свои модели креативные директора Oscar de la Renta освежают симпатичными принтами на морскую тематику, вышивками, аппликациями и многослойной техникой. Дизайнеры используют красивую, но простую цветовую гамму, которая не отвлекает внимания на себя. Эта комфортная коллекция создана специально для отдыха в конце лета, хотя и годится и для более формальных ситуаций.